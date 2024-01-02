«المتحدة» إنجازات بلا حدود.. أكثر من 300 مليون مشاهدة لـ«كابيتانو مصر» على «تيك توك».. وجهود خرافية من «الشركة» لتحقيق الهدف

لم يكن غريباً على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى أظهرت نجاحات منقطعة النظير، وفاقت الحدود فى وقت قياسى فى المجال الإعلامى، أن تحمل على عاتقها نجاح مشروع «كابيتانو مصر» لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط، وتضعهم على طريق العالمية وفى المكان الذى يستحقونه.

الدور المهم الذى تؤديه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الإعلام المصرى جعل الجميع يزحف نحوها، ويحاول مشاركتها فى صناعة النجاح؛ بفضل الثورة الإعلامية التى تقودها فى كل القطاعات، لعرض الإنجازات التى تقوم بها الدولة أمام الجميع، وعرض جميع الرؤى بحثاً عن النجاح والريادة، والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

برنامج «كابيتانو مصر» أصبح ملء السمع والبصر فى مصر والشرق الأوسط بفضل الاهتمام الرفيع من جانب مسئولى «المتحدة»، إذ وصل المشروع لكل ربوع «المحروسة»، وشهد مشاركة أعداد غفيرة من الفئة العمرية للبرنامج لم يتوقعها أحد، وجاء ذلك من خلال برنامج ترويجى مُحكم تم إعداده بعناية فائقة حققت الهدف منه بنسبة نجاح وصلت لـ100%.

نجاح مشروع «كابيتانو مصر» كان بتخطيط أكثر من رائع من قيادات «المتحدة»، ولم يُترك للصدفة، فكل خطوة كانت محسوبة، إذ كانت البداية فى الموسم الأول مثالية للغاية من مشاركة المواهب الصغيرة فى البرنامج، واختيار 10 لاعبين بعد اختبارات مكثفة كان يُشرف عليها نخبة من خبراء الكرة المصرية ونجومها.

المواهب العشر التى تم اختيارها، توج البرنامج مجهودهم بالسفر إلى الخارج للدخول فى فترة معايشة فى أوروبا، تحت أنظار كشافين ومسئولين فى الدورى الإسبانى وأبرز وكلاء اللاعبين فى أوروبا، لتكون هذه هى مفاجأة الموسم الأول للشباب.

قامت الشركة المتحدة للخدمات بدور مهم جداً؛ إذ سهلت سفر المواهب العشر الصغيرة إلى أندية أوروبا؛ حيث انضم محمد عصمت وأحمد عشرى لنادى ألباسيتى الإسبانى، ومروان سامى وعبدالله عيد لنادى رايو فايكانو الإسبانى، وعبدالعزيز محمد، حارس مرمى، وفهد إبراهيم لنادى أوفييد الإسبانى، والسيد خالد لنادى بلد الوليد، وزياد سليمان ومحمد محسن «رزة» لنادى كولتورال ليونسا، وفريد العزازى لنادى سيلتا فيجو.

ولم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسى بعيداً عن المشروع العملاق الذى حقق نجاحاً كبيراً منذ ولادته؛ إذ حرص على دعم تلك المواهب الشابة بحضور المباراة النهائية بختام الموسم الأول، ما ساعد على تحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم بتشريف سيادته.

ولم يتوقف دعم الرئيس على حضور المباراة النهائية فقط، بل توج مجهود وموهبة هؤلاء الشباب فى الموسم الأول من برنامج «كابيتانو مصر» بلقاء وفد منهم أثناء تفقده قرى «حياة كريمة» بالدلتا، عبر عن سعادته بتقديم يد العون لهم من خلال البرنامج الكبير والمنتشر فى كل محافظات، وطالبهم بأن يسيروا فى طريقهم نحو العالمية ورفع اسم مصر عالياً فى المحافل العالمية.

وقبل أيام، حقق برنامج «كابيتانو مصر» رقماً قياسياً بتجاوز عدد مشاهدات الهاشتاج الخاص به على موقع «التيك توك» حاجز الـ300 مليون مشاهدة فى أقل من عام، وهو ما يعبر عن الجهد المبذول من القائمين على الشركة، ورغبتهم فى مواصلة النجاح بكل القطاعات.

فى الموسم الثانى تحول برنامج «كابيتانو مصر» إلى مشروع قومى لاكتشاف المواهب الكروية، وأصبح المتنفس للبسطاء الذين يحلمون بفرصة لموهبة أبنائهم فى عالم كرة القدم، دون واسطة أو محسوبية، وشهدت مشاركات كبيرة جداً من المواهب، وسط اختيار نجوم وخبراء من الكرة المصرية قاموا بدور عظيم فى انتقاء هذه المواهب من خلال اختبارات فنية متصاعدة المستوى لاكتشافها ووضعها على الطريق الصحيح.