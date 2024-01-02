«سالمان»: «كابيتانو مصر» يكتشف اللاعبين والمدربين أيضاً.. و«صالح»: حقق نتائج رائعة

نجح «كابيتانو مصر» فى جذب الأنظار بقوة، كأكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ولم يقتصر البرنامج على القاهرة الكبرى فقط ولكنه ضم جميع محافظات مصر من أسوان إلى الإسكندرية، لاستغلال المواهب المهمشة وغير البارزة فى جميع أرجائها. وركز البرنامج على مواهب الألعاب الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة باعتبارها اللعبة الأشهر فى مصر والعالم وتلتف حولها الشعوب؛ أملاً فى النهوض بالكرة المصرية وانطلاقها بأفضل صورة ممكنة وارتقائها وضخ دماء جديدة بها، بالإضافة لزيادة عدد المحترفين بالخارج، وتحت شعار «الملعب هو الحكم» انطلق الموسم الأول لأكبر برنامج لاكتشاف الموهوبين بالشرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

بدوره، قال د. أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة، من خلال برنامج «كابيتانو مصر»، تقدم منظومة علمية كاملة لاكتشاف البراعم الجدد والشباب الجدد فى مجال كرة القدم، مشيراً إلى أنها اللعبة الشعبية الأولى فى مصر. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «كابيتانو مصر»: «الموسم الأول بدأنا بـ6 محافظات، وهذا الموسم 8 محافظات، عندنا النهارده أسوان والمنيا والبحيرة والغربية وبورسعيد والمنوفية، ونأمل أن يمتد ذلك إلى كل محافظات مصر».

وتابع: «ليه بقول منظومة كاملة وليست مجرد برنامج؟، أولاً هو بيكتشف مواهب فى مجال كرة القدم، ثانياً من خلال الممارسات المختلفة أصبح هناك أيضاً بعض المشتركين ذهبوا للتعايش فى إسبانيا، ولدينا اكتشاف للمدربين، وهناك مدربون تم اكتشافهم من خلال المنظومة». وأكمل: «المنظومة أيضاً تهتم كالعادة بالنساء، لأن النساء عنصر رئيسى فى مصر، عندنا الكابتن سارة اللى وصلت للنهائى حاجة مشرفة جداً، وعندنا مساعدين المدربين اللى حاصلين على رخص من الاتحاد الدولى لكرة القدم، مجموعة المدربين العظماء والكباتن العظماء الذين اشتركوا معنا».

وقال: «تلك المنظومة سوف تُخرج لكل الأندية المصرية والدورى المصرى مواهب عديدة، ونظرتنا أن العقل السليم فى الجسم السليم، وهمّا دول اللى هيبنوا مصر، وهيبنوا نواة الرياضة المصرية، ونواة كرة القدم المصرية فى المستقبل».

كما أعرب المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة، عن سعادته بالنتائج الرائعة التى تحققت فى نهاية الموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر». وقال الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة، لبرنامج «كابيتانو مصر»: «مش مصدق إننا فى نهاية الموسم الثانى من كابيتانو مصر، وإننا وصلنا إلى هذه النتائج الرائعة، التى تحققت بفضل الجهد الرائع الذى يبذله الجميع للوصول إلى هذه النتائج التى يراها الجميع».

من جانبه، قال أسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة: «نحن فى حاجة لاكتشاف المواهب»، مشيراً إلى أنه لم يتوقع أحد أن يخرج اللاعب محمد صلاح من قرية نجريج. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «كابيتانو مصر»: «محدش كان يتوقع إن محمد صلاح يطلع من نجريج، وإن ملاعب أوروبا تكون مليئة بالنجوم المصريين، انتم عملتم حالة من الحراك فى عملية اكتشاف المواهب، وإحنا محتاجين أكتر من برنامج بالشكل ده فى أكتر من لعبة، وليست كرة القدم فقط».