أستاذ دراسات إسرائيلية: ما يدور في غزة فشل للاحتلال وانتصار للفصائل

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن إسرائيل تتكبد خسائر هائلة في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، حيث فقدت 71 دبابة في 4 أيام وتتوالى الخسائر، فقد خسر اللواء الذي دفعت به للقطاع مؤخرا 20 % من إمكانياته.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل فشلت في غزة، وهذا قد يؤدي لانهيار جيش الاحتلال، ولذا وضعوا حدودا من الخسائر لو تم تجاوزها سيجبرون على سحب قواتهم.

وأوضح أن أهداف نتنياهو من الحرب في غزة، هي عدم القدرة على تهجير أهالي غزة، إلى جانب القضاء على الفصائل، وهذا مستحيل لأن الحركة فكرة وسياسة حتى لو بقى شخص واحد منها ينقل الفكر وسياستها.

واستطرد الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن حماس هي من حققت أهدافها من الحرب والتي كانت محددة في الإفراج عن الأسرى وسوف تقايض عليهم.

ولفت إلى أن أمريكا خسرت الكثير من الأموال جراء دعم تل أبيب وهناك شكوى إسرائيلية من تباطؤ الإمدادات من الذخيرة لتل أبيب والتي تصل من واشنطن.

واختتم الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن هناك انخفاض في الغطاء السياسي والعسكري الأمريكي عن دولة الاحتلال وهذه رسالة سلبية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من حليفتها أمريكا.