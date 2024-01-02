الحكومة: تغيير مواعيد تخفيف الأحمال بسبب الامتحانات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ مسألة الكهرباء والطاقة ضمن أولويات رئيس الوزراء، ووجّه بمتابعة مستمرة لهذا الملف وما يتعلق بتخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية، لافتا إلى المطالب من نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة الحالية.

إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه نظراً لأنَّ انقطاع التيار الكهربائي ليلاً يمثل عائقاً للمواطنين مع بدء امتحانات نصف العام الدراسي، وجَّه رئيس الوزراء في الفترة الماضية بالعمل على إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال لتتم خلال ساعات النهار فقط، بدلاً من كونها تتم على مدار اليوم.

العمل على وقف تخفيف الكهرباء

وتابع: «تقرر أنه بدءاً من غد الأربعاء سيتم تخفيف الأحمال من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى 5 مساء، وتعلن وزارة الكهرباء أي مستجدات خلال الأيام المقبلة، على ألا تزيد مدة تخفيف الأحمال على ساعتين فقط، والدولة تعمل بكل طاقتها من قبل الجهات المعنية المختلفة، على وقف تخفيف الكهرباء».