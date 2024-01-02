رحلة اكتشاف أصحاب الموهبة تبدأ من الوجه القبلي.. وعشرات الآلاف يشاركون الحلم.. ونجوم الكرة يقدمون نصائحهم للاعبي «كابيتانو مصر»

حقق فريق «ثابت البطل» الذى تتولى تدريبة سارة حسنين لقب الموسم الثانى من مشروع «كابيتانو مصر»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد الفوز على فريق «شحتة» فى المباراة النهائية للمشروع وسط اكتشاف العديد من المواهب الكروية التى يهدف المشروع وتعول عليه الدولة المصرية لاكتشاف المواهب.

بدأ الموسم الثانى من مشروع «كابيتانو مصر» فى شهر يوليو الماضى، بعدما تم الإعلان عن جدول المحافظات التى سيجوبها البرنامج لاكتشاف المواهب الكروية من مواليد 2009، وذلك من أجل مزيد من الدعم للكرة المصرية، كما فعل المشروع فى موسمه الأول الذى توج مجهوده بظهور العديد من المواهب مواليد 2008، التى ستفيد الكرة المصرية فى السنوات القادمة، والذى قضى 10 نجوم من الفائزين معسكر معايشة فى الدورى الإسبانى فى أندية أبرزها بلد الوليد وسيلتا فيجو وألباسيتى. سافر 10 نجوم للمعايشة فى الدورى الإسبانى هم: السيد خالد من محافظة الغربية لنادى بلد الوليد، وعيد العزازى من محافظة الإسماعيلية فى نادى سيلتا فيجو، وزياد سليمان من محافظة الإسماعيلية ومحمد محسن من محافظة القاهرة فى نادى cultural leonesa، وحارس المرمى عبدالعزيز محمد من القاهرة وفهد إبراهيم من جنوب سيناء فى نادى ريال أوفيدو، وعبدالله عيد من القاهرة ومروان سامى من الإسماعيلية فى نادى Rayo majadahonda، ومحمد عصمت من محافظة أسيوط وأحمد عشرى من سوهاج فى نادى ألباسيتى.

خرج قطار «كابيتانو مصر»، فى موسمه الثانى، فى رحلة بحث جديدة عن المواهب، وذلك يوم 12 يوليو الماضى، التى شهدت وجود عشرات الآلاف من المواهب التى رغبت فى المشاركة، وبدأ البحث عنها من محافظة سوهاج، واستمر الأمر لمدة يومين تم اختبار أكثر من 3 آلاف موهبة قدموا عبر بوابة مصر للشباب والرياضة، قبل أن يذهب إلى «زهرة الجنوب» مدينة أسوان، التى شهدت ظهور أكثر من 4 آلاف متسابق يومى 15 و16 من الشهر نفسه، قبل أن يعود لـ«عروس الصعيد» مدينة المنيا يومى 19 و25 يوليو الماضى، وسط اختبار أكثر من ألفى متسابق.

عاد القطار نحو اكتشاف مواهب جديدة بالذهاب لبورسعيد يومى 24 و25 يوليو، ظهر خلالها 3600 متسابق، ثم البحيرة يومى 30 و31 من الشهر نفسه وسط توافد العديد من المتسابقين من البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، قبل الذهاب للمنوفية يومى 5 و6 من شهر أغسطس على ملاعب نادى الجمهورية بشبين الكوم، ثم محطة محافظة الغربية بملاعب نادى بلدية المحلة يومى 9 و10 أغسطس، فى ظل توافد أكثر من 10 آلاف متسابق بأحلام التألق مثل محمد صلاح، قائد المنتخب المصرى ونجم ليفربول الإنجليزى، الذى خرج من هذه المحافظة.

واستقر فى القاهرة من 15 إلى 23 أغسطس فى مركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول، حيث تم تقسيم مواليد شهور السنة على المركزين، قبل أن يخوض جولة فى محافظة القليوبية على استاد بنها لاختيار مواهب، مع وجود 1700 من المتقدمين. تم حصر الأعداد وتم اختيار المواهب الأفضل ليتم تقسيمهم إلى 8 فرق بأسماء أساطير الكرة المصرية هى: فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، وفريق حسن الشاذلى بقيادة عبدالستار صبرى، وفريق شحتة بقيادة محمد اليمانى، وفريق محمود بكر بقيادة أحمد الكاس، وفريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة، وفريق هشام عبدالرسول بقيادة هشام حنفى، وفريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين، وفريق محمد السياجى بقيادة علاء ميهوب.

وتوافد نجوم الكرة المصرية على المباريات وحضروها من أجل مؤازرة المواهب الصغار ومنحهم النصائح فى بداية طريقهم، وأبرزهم: محمد عبدالمنعم وعلى معلول، لاعبا الأهلى، وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا»، نجما الزمالك، والإعلامى سيف زاهر، بالإضافة لعماد متعب وحسام عاشور ووائل رياض، نجوم الأهلى السابقين، وظهر محمود وادى، وجمال حمزة، نجم الزمالك السابق، وعمر جابر، لاعب نادى الزمالك، وهانى رمزى، المدرب العام السابق للمنتخب المصرى.