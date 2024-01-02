محمد سعد: لم أحسم مشاركتي في دراما رمضان 2024

كشف الفنان محمد سعد، مصير مشاركته في السباق الرمضاني القادم 2024، بعد تداول العديد من الأنباء حول تعاقده على عمل مكون من 15 حلقة.

وقال محمد سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إنه لم يحسم قراره بشأن المشاركة في السباق الرمضاني 2024، إذ أنه مشغول بفيلم سينمائي سيبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، وسيكون مفأجاة للجمهور.

عودة محمد سعد للسينما

ويعود محمد سعد للسينما مرة أخرى، بعد غياب دام لـ4 سنوات، إذ كان آخر عمل سينمائي له عام 2019، تحت عنوان «الكنز2»، والتي كانت تدور أحداثه حول ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

شارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وروبي، وسوسن بدر، وأمينة خليل، وهيثم أحمد زكي، وأحمد حاتم، ونهى عابدين، وعبد العزيز مخيون، وغيرهم.