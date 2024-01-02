وظائف شاغرة أعلنت عنها وزارة العمل في بورسعيد.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية وظائف خالية في عدد من المحافظات بينهم محافظة بورسعيد، وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة، اليوم، استعرضت فيه نشرة التوظيف لشهر يناير الجاري، والذي ضم 3968 وظيفة خالية في 26 مؤسسة مختلفة، بينهم محافظة بورسعيد.

وظائف محافظة بورسعيد

وصرح بيان وزارة العمل أن الوظائف المتاحة للشباب وتضم 128 وظيفة لشركتين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأعلنت تفاصيل هذه الوظائف وهي:

وظائف شركة «سي أر أس دينيم جارمنتس إيجيبت» بالمنطقة الحرة العامة جنوب بورسعيد بالرقم التأميني 2444496 والمدير المسؤول محمد مختار عن حاجتها إلى:

100 عامل خياطة

5 فنيين كهرباء

5 فنيين صيانة

شروط الحصول على وظائف خالية

وشروط الحصول على الوظائف الخالية أن يكون العامل حاصل على مؤهل متوسط من الجنسين كما يشترط

السن من 18 إلى 40 سنة ويحدد الراتب حسب المقابلة مع التأكيد على توفير تأمين صحي واجتماعي ووسائل انتقال من وإلى العمل.

كما أعلنت شركة جي أن تي للملابس المنطقة الحرة العامة، والتي تحمل رقم تأميني 3039072 والمدير المسؤول أوزجيور بوداك عن حاجتها إلى:

5 عمال خياطة - من الجنسين

5 عمال نسيج

5 عمال جيوب

2 عمال إكسسوار

1 عامل مخازن

ويشترط في الوظائف أن العامل حاصل على مؤهل متوسط من الجنسين ويشترط السن من 25 إلى 40 سنة مع التأكيد على توفير تأمين صحي واجتماعي ووسائل انتقال من وإلى العمل.