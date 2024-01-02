خبير: مصر تستهدف زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح

قال الخبير السياحي معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات 30 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات وتنظيمه قانونيا إلى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية، بالإضافة إلى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة في نطاق المناطق السياحية والأثرية.

التوسع في بناء الفنادق يستغرق من عامين لـ3

وأشار أمين إلى أن التوسع ببناء الفنادق يستغرق من عامين لـ3 أعوام، فضلا عن أن دراسات الجدوى كانت تشير إلى أن الغرفة بالفندق تتكلف من 60 إلى 100 ألف دولار، ولكن مع تغير سعر الصرف وعدم ثباته تحتاج هذه الدراسات للتحديث، مضيفا أن تكلفة تجهيز وفرش وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع وتضم 3 غرف نوم لتصبح شقة فندقية لا تتجاوز 350 ألف جنيه بالأجهزة الكهربائية وكافة احتياجات التعايش.

الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزا

وأشار أمين إلى أن الاختلاف في تكلفة الشقق الفندقية والغرف بالفنادق هو أن الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزا، ولا تحتاج سوى الديكورات والفرش الفندقي لذلك تكلفتها أقل وتنفيذها لا يتجاوز الثلاثة أشهر أما الغرف الفندقية فتكلفتها تحتاج إلى إنشاءات ضخمة وتجهيزات كبيرة تحتاج إلى مدة طويلة وتكلفة أكبر.

تضاعف أسعار الأراضي بالمدن السياحية

وأضاف أن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية وهو الأمر الذي يرفع الطاقة الفندقية في مدة أقل.