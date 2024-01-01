«السياحة» تعلن عن آخر موعد للتقديم في الحج.. لا تغيير في الجدول الزمني

شدد إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، على أنه لن يتم مد باب التقدم للحج السياحي لهذا العام، موضحا أن أخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج السياحي سيكون يوم الخميس المقبل، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لإعلان أسماء 23 ألف فائز بفرصة الحج خلال العام الهجري 1445 يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024.

الجدول الزمني للحج السياحي

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا تغيير بأى حال من الأحوال في الجدول الزمني الذي وضعته وزارة السياحة والآثار لموسم الحج السياحي لهذا العام، والذي ورد بالضوابط المنظمة للحج، موضحا أن كافة إجراءات موسم الحج لهذا العام ستنتهى قبل يوم 25 فبراير المقبل، مؤكدا أن نجاح الموسم يرتبط بشكل وثيق بالالتزام بكافة الضوابط.

أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سترتفع بشكل كبير خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، لافتا إلى أنّ إجمالى أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام سيتراوح ما بين 50 و60 ألف متقدم وفقا لمؤشرات السوق الحالية.