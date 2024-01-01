محافظ الأقصر يبحث مع سفير البوسنة والهرسك زيادة حركة السياحة القادمة لمصر

استقبل مصطفى ألهم محافظ الأقصر المستشار، السفير الدكتور ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب محافظ الأقصر، بالسفير البوسني على أرض محافظة الأقصر، معربا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والصناعة والتعليم وتشجيع وزيادة حركة السياحة القادمة من البوسنة والهرسك إلى مدينة الأقصر.

من جانبه، عبر سفير البوسنة والهرسك عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر وما تمتلكه من مقومات سياحية متفردة، حيث تتلاقي فيها روعة المعالم الأثرية المختلفة مع جمال الطبيعة، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين محافظة الأقصر وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة.