«غرفة السياحة» تكشف كيفية حجز أرخص عمرة في مصر.. سعرها 15 ألف جنيه

كشف أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن إجراءات حجز المواطنين المصريين لأرخص برنامج عمرة، قائلا: «هناك طريقتان لسفر المصريين للعمرة بأرخص سعر، أولهما التوجه لشركات السياحة التي تنظم برامج عمرة الترانزيت، وطلب تنظيم برنامج عمرة مدته 4 ليال، والطريقة الثانية تكمن في التوجه لإحدى شركتي الطيران الخطوط الجوية السعودية وطيران فلاي ناس، وطلب حجز رحلة إلى أي دولة على أن تكون السعودية محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات السياحة حين تلقيها طلب من المواطن لتنظيم برنامج عمرة بأقل سعر تقوم بالتوجه لشركتي الطيران المذكورتين وحجز رحلة للمواطن إلى أي دولة على أن تكون السعودية محطة ترانزيت بتلك الرحلة مع الحصول للمسافر على تأشيرة مرور للسعودية، تكون مدتها 96 ساعة، يسمح له خلالها باداء مناسك العمرة ويكون الحجز خلالها للمواطن بفنادق 3 نجوم، بواقع 3 ليال في مكة، وليلة واحدة في المدينة المنورة.

أسعار عمرة الترانزيت

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن أسعار أرخص برنامج عمرة يختلف ما بين الحجز المباشر مع شركتي الطيران والحجز مع شركات السياحة، موضحا أن الحجز مع شركات السياحة يزيد بنحو 2000 جنيه، بسبب تكلفة المشرف المرافق للمسافرين ونوعية الفنادق التي يقيم بها المعتمرون، موضحا أن أسعار أرخص برنامج عمرة حاليا تتراوح ما بين 15 ألف و500 جنيه و17 ألف و500 جنيه.