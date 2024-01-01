«السياحة»: أسعار برامج عمرة رمضان تبدأ من 40 ألف جنيه

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة، إن أسعار برامج عمرة رمضان هذا العام تبدأ من 40 ألف جنيه، وذلك للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 30 يوما وتكون نوعية تسكين المعتمرين بالغرفة رباعيا، ويكون سكن المعتمرين بهذا البرنامج بفنادق 3 نجوم تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر، على أن توفر شركات السياحة المنظمة لهذا البرنامج وسيلة لنقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي.

أسعار عمرة الـ10 الأواخر من رمضان

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم خلال شهر رمضان ستبدأ من 90 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج التي يكون تسكين المعتمرين بها رباعيا في الغرفة الواحدة، لافتا إلى أن أسعار برامج عمرة الـ 5 نجوم بالـ 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان أو ما يطلق عليها عمرة ختم القرآن تتخطى حاجزالـ 200 ألف جنيه، وذلك للمعتمر الذي يقيم بغرفة ثنائية.

عمرة شهر رمضان

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج إلى أن هناك إقبالا من المواطنين حاليا على حجز رحلات العمرة خلال شهر رمضان، موضحا أن رمضان من أشهر الذروة التي يقبل المصريون فيها على السفر للعمرة.