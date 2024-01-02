ضبط سيارة محملة بأسطوانات غاز قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

كما شددت نائب محافظ البحيرة بالتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية بمركز كوم حمادة، عن ضبط سيارة نقل محملة بـ97 أسطوانة غاز كبيرة وزن 25 كيلو قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق، وذلك لبيعها لإحدى مصانع الطوب، حيث تم إعداد كمين لها وتمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وشهدت مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أمس، تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما شنت إدارة تموين مركز الدلنجات حملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.