طرق وأرقام الإبلاغ عن قراءة العداد.. قدم شكوتك لـ«كهرباء الدقهلية»

أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء بمحافظة الدقهلية، إمكانية قيام المواطنين بالإبلاغ عن قراءات العداد، من خلال عدة طرق مختلفة، سواء بالتوجه للشركة أو إلكتروني.

طرق الإبلاغ عن قراءات العداد بمحافظة الدقهلية

حددت الشركة طرق الإبلاغ عن قراءات العداد، بمحافظة الدقهلية، من خلال عدة طرق، وهي كالآتي: