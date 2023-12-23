طرق وأرقام الإبلاغ عن قراءة العداد.. قدم شكوتك لـ«كهرباء الدقهلية»
كتب:
آية حسنين
06:49 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
كهرباء الدقهلية
أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء بمحافظة الدقهلية، إمكانية قيام المواطنين بالإبلاغ عن قراءات العداد، من خلال عدة طرق مختلفة، سواء بالتوجه للشركة أو إلكتروني.
طرق الإبلاغ عن قراءات العداد بمحافظة الدقهلية
حددت الشركة طرق الإبلاغ عن قراءات العداد، بمحافظة الدقهلية، من خلال عدة طرق، وهي كالآتي:
- الإبلاغ عن القراءة بمقر الهندسة.
- الإبلاغ عن القراءة بواسطة الموقع الإلكتروني للشركة.
- الإبلاغ عن القراءة عن طريق برنامج الأندرويد الموجود على Play Store
- الإبلاغ عن القراءة عن طريق برنامج خدمات الكهرباء الذكية الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الموجود على Play Store، أو رابط الموقع الإلكتروني للجهاز.
- الإبلاغ عن القراءة عن طريق صفحة الشركة الرئيسية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
- الإبلاغ عن القراءة عن طريق رقم «Whats app» وهو 01097217682.