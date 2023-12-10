«كهرباء القناة»: توفير مولدات لتأمين التغذية الكهربائية في لجان الانتخابات

أكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء، إصدار تعليمات بالإجراءات المتبعة من جميع العاملين بقطاع الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع في انتخابات الرئاسة 2024، والتي ستجري في مختلف مدن القناة وسيناء، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصاً على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية.

انتظام التيار الكهربائي

وأشار «أبو وردة» إلى الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية، والاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي أزمة طارئة، ووجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات على مدار اليوم للتدخل الفوري فى حالة حدوث أي أعطال بالشبكة، فضلًا عن وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

تشكيل غرفة عمليات

وأكد «أبو وردة» تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته، وعضوية كل رؤساء القطاعات وعضو مجلس الإدارة وممثل العاملين، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل قطاع برئاسة رئيس القطاع وعضوية مديرو عموم كل فرع وأعضاء اللجنة النقابية بكل فرع ورؤساء الهندسات والشؤون التجارية والشؤن الإدارية ومسؤولي الأمن وذلك خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى توفير مولدات كهربائية بجميع المقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة.

استقبال الناخبين في جنوب سيناء

وأكد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن المدينة بجميع أجهزتها جاهزة لاستقبال الناخبين للمشاركة في العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، مشيرًا إلى توفير كل سبل الراحة للناخبين من توافر عدد من الخيام مزودة بوصلات كهربائية مؤمنة؛ لتيسير عمل المتطوعين للتسهيل على الناخبين، إضافة لتوفير محول كهربائي احتياطي لاستخدامه وقت الطوارئ، وتوفير 4 كراس لذوي الهمم.