سقوط أمطار على العريش وتحذير من طقس الغد في منطقة القناة (فيديو)

شهدت مدينة العريش خلال الساعات القليلة الماضية أمطارا متوسطة على معظم أنحاء المدينة زادت حدتها في بعض المدن الشرقية كالشيخ زويد ومدينة رفح المصرية.

وانتشرت الغيوم والسحب الكثيفة في مدينة العريش مما ينذر لاحتمالية سقوط أمطار أكثر حدة خلال خلال الساعات المقبلة، على مدينة العريش والمدن التابعة لمحافظة شمال سيناء.

تحذيرات من الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة علي السواحل الشمالية بدءا من الإسكندرية غربا وصولا إلى الحدود الشرقية في مدينة رفح لتشمل مدن البحيرة وكفر الشيخ ورأس البر وبلطيم وبورسعيد واجزاء من محافظة الإسماعيلية وشمال سيناء.

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدينة القناة وسيناء حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة في المدن المختلفة بالمحافظات وتفعيل غرف الطوارئ وربطها مع الغرفة الرئيسية للشبكة في الاسماعيلية لمتابعة حالة الطقس أول بأول.

كما ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة وخاصة المسافرين علي الطرق واتباع تحذيرات المرور لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية علي الطرق.