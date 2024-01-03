جدول امتحانات شعبة «اللغة العربية» بكلية الدراسات الإسلامية في المنصورة

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، جامعة الأزهر عن جدول امتحانات شعبة اللغة العربية بالكلية للفصل الدراسي الأول 2024 للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

جدول امتحانات شعبة اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

وتستعرض «الوطن» لقرائها جدول امتحانات شعبة اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بمدينة المنصورة للترم الأول، وفقا للموقع الرسمي للكلية كالآتي:

مواد الفرقة الأولى مسائي

السبت الموافق 6 يناير 2024: العروض والقوافي من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

السبت الموافق 13 يناير 2024: علم اللغة من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024: فن كتابة المقال من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

السبت الموافق 20 يناير 2024: قاعة البحث الأدبي من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 : اللغة الأوروبية الحديثة من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 مساء.

جدول امتحانات الفرقة الثانية مسائي

مواد الفرقة الثانية

السبت الموافق 6 يناير 2024: المعاجم اللغوية من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تاريخ الأدب العربي من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

السبت الموافق 13 يناير 2024: اللغة الأوروبية الحديثة من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024: الفقه معاملات من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

جدول امتحانات الفرقة الثالثة مسائي

مواد الفرقة الثالثة

السبت الموافق 6 يناير 2024: اللهجات والقراءات من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: قاعة البحث البلاغي من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

السبت الموافق 13 يناير 2024: النصوص الأدبية العصر العباسي من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024: تاريخ الأدب الأندلسي ونصوصه من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

السبت الموافق 20 يناير 2024: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة مسائي

مواد الفرقة الرابعة

السبت الموافق 6 يناير 2024: النقد الأدبي من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: الحديث من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

السبت الموافق 13 يناير 2024: أصول الفقه من الساعة 1 وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024: علم الدلالة من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 عصرا.

السبت الموافق 20 يناير 2024: تاريخ الأدب العربي الحديث من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء.

الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024: قاعة البحث اللغوي من الساعة 1 مساء وحتى الساعة 3 مساء.