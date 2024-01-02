رئيس «مياه الفيوم» يعقد اجتماعا لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

ناقش المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم الثلاثاء، مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم فاضل والدكتورة ميسره فاضل من مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية، والمهندسة عفاف فكري مدير الإدارة العامة للمشروعات، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه، وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

مناقشة مشروعات حياة كريمة

وتناول الاجتماع مناقشة موقف مشروعات إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب في مركز إطسا، ومشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك في مركز يوسف الصديق، والذين يجري تنفيذهما ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بدء الملء التجريبي للمشروعات

وأوضح المهندس محمد النجار، في بيان صحفي، إنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بصدد الانتهاء من الأعمال المطلوبة في المشروعين، وتستعد لبدء عمل ملء تجريبي للخزانين تمهيدًا لبدء التشغيل ودخولها حيز الخدمة.

حل مشكلة ضعف الضغوط

وأشار إلى أنّ المشروعين سيقضيان على مشكلة ضعف الضغوط في شبكة مياه الشرب بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وحصول المواطنين على خدمة مياه الشرب بالشكل الجيد لضمان الحياة الكريمة، لجميع المواطنين بسكان القرى المحرومة، والأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى معيشتهم وهو الهدف المراد تحقيقه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.