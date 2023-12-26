لمدة 12 ساعة.. تفاصيل قطع مياه الشرب عن محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء

تشهد معظم مناطق وقرى ونجوع محافظة الفيوم، قطع مياه الشرب اليوم الثلاثاء لمدة 12 ساعة، بسبب القيام بأعمال إصلاح 3 نقاط على خط طرد يبلغ قطره نحو 1000 مم خلف مصنع الغزل بعزبة عليوة، إلى جانب إجراء أعمال صيانة لازمة في «المرحلة الأولى» بمحطة مياه العزب الجديدة، بالإضافة إلى تحويل خط 500 مم في شارع مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

تفاصيل قطع مياه الشرب اليوم بمحافظة الفيوم

وتستعرض «الوطن» تفاصيل قطع مياه الشرب اليوم بمحافظة الفيوم، وأماكن الانقطاع، وموعد عودة مياه الشرب، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد انقطاع مياه الشرب بمحافظة الفيوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، موعد قطع مياه الشرب إذ يبدأ الانقطاع 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً، فيما طالبت المواطنين، والمخابز، والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه التي تكفيهم طوال فترة الانقطاع.

رقم شركة المياه بالفيوم

وطالبت الشركة، المواطنين بالاتصال برقم شركة المياه بالفيوم في حالة الاحتياج لمياه شرب نظيفة خلال فترة الانقطاع، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة من أي تليفون محمول أو أرضي 125، أو عبر إرسال رسالة واتس آب من خلال الرقم 01275358538.

أماكن قطع مياه الشرب بالفيوم

وتضم أماكن قطع مياه الشرب بمحافظة الفيوم، مدينة الفيوم بالكامل، وجميع قرى مركز الفيوم عدا مناشي الخطيب ودسيا وتوابعهم، وجميع قرى إطسا عدا الغرق والحجر وتطون وقصر الباسل وتوابعهم، وقرى النصّارية والعجميين وطبهار وتوابعهم بأبشواي، وأبو عيطة ومطرطارس وجرفس والكعابي وتوابعهم بسنورس، والشواشنة والحامولي والنزلة وتوابعهم بمركز يوسف الصديق.

وأشارت شركة مياه الشرب بالفيوم، إلى أنّ قرى جبلة، ودار السلام، وكفر محفوظ بمركز طامية ستشهد ضعف في خطوط المياه.