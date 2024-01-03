«النقل»: استحداث وتطوير الخدمات بالمواني لتواكب الأنظمة العالمية

أكد اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، أن الوزارة تعمل على تحديث موانيها وأرصفتها وإجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة واستحداث وتطوير الخدمات المقدمة بها لتواكب أحدث الأنظمة العالمية.

وأضاف «إسماعيل»، في تقرير لوزارة النقل، أنه ضمن المحطات التي تم تطويرها محطة الركاب بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومحطة الركاب بميناء بورسعيد وميناء الغردقة البحري.

منتج الجلالة السياحي

وأشار إلى أن ضمن المراين المهمة، منتج الجلالة السياحي الذي يقع على الشاطئ الغربي خليج السويس بمنطقة رأس أبو الدرح على مساحة 1000 فدان ويتميز بموقع مثالي، حيث يعتبر أقرب مكان على ساحل البحر الأحمر للقاهرة الكبرى التي يوجد بها العديد من أماكن الجذب السياحي وكذا العاصمة الإدارية الجديدة.

شبكة المعلومات الدولية

وأوضح أن مارينا الجلالة تقع على مسافة 120 كم تقريباً من مدينة القاهرة ومسافة 90 كم من العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مسافة 280 كم من مدينة الغردقة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية وهي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يمكن من خلالها إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه.