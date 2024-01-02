ليه تعيشها لوحدك؟.. «منير والصاوي» يلعبان «الساكسفون والجيتار»

السينما تجمع شريف منير وخالد الصاوى من جديد، ليتصدرا بطولة فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، الذى يُطرح فى دور العرض السينمائية اليوم.

وعن الفيلم، قال شريف منير، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بأن يعود للتعاون مجدداً مع الفنان خالد الصاوى، الذى تجمعه به علاقة صداقة مميزة منذ سنوات طويلة، وعملا معاً فى بداياتهما.

يقدم شريف منير، خلال أحداث الفيلم، دور صديق الفنان خالد الصاوى، وهما صديقا دراسة، وكانا يمارسان هوايتهما المفضلة «المزيكا» مع بعضهما، فهو يعزف على «الساكسفون» و«الصاوى» يعزف على آلة «الجيتار»، ويظلان صديقين لسنوات طويلة، وينشغلان بحكم الأيام، ثم يلتقيان مرة أخرى، وخلال هذا تدور أحداث قوية ومليئة بالمشاعر.

يحكى خالد الصاوى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه استمتع كثيراً بهذه التجربة السينمائية، كونها مختلفة عن سابق أفلامه، مضيفاً أنه يجسد شخصية رجل أعمال مُحب للموسيقى والعزف، فضلاً عن كونه شخصاً محباً للسفر والمال فى الوقت نفسه.

ويظهر «الصاوى» بشخصية أب لابنة، تجسد دورها الفنانة سلمى أبوضيف، لكن علاقتهما تبدو متوترة لسبب ستكشفه الأحداث، مشيراً إلى أنه استمتع كثيراً بالعمل مع شريف منير.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوى، شريف منير، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهرى.