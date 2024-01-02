عرض خاص لفيلمي «الإسكندراني» و«ليه تعيشها لوحدك» اليوم

تشهد دور العرض السينمائية مساء اليوم الثلاثاء، عرض خاص لفيلمين من المقرر أن يجري طرحهما خلال هذه أيام، وهما «الإسكندراني» للفنان أحمد العوضي، و«ليه تعيشها لوحدك» للفنان خالد الصاوي.

العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

يحتفل صناع فيلم الاسكندراني بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات التي تقع فى أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل، وعلى رأسهم أحمد العوضي، وكذلك حضور الصحافة والإعلام.

وفيلم الاسكندراني يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي وحسين فهمي وزينة وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج خالد يوسف، وسيتم طرحه فى السينمات الخميس 4 يناير.

كما يحتفل صناع «ليه تعيشها لوحدك» مساء اليوم بالعرض الخاص للفيلم، في إحد سينمات منطقة الشيخ زايد، بحضور أبطال الفيلم، وعلى رأسهم شريف منير وخالد الصاوي، ورجال الصحافة والإعلام.

وفيلم «ليه تعيشها لوحدك»، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبو ضيف وأمينة شلباية، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج حسام الجوهري.