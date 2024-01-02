رامي جمال يطرح بوستر أغنية «دوخناك يا فراق» مع زوجته: «يوم 7 الساعة 7»

كشف الفنان رامي جمال، عن بوستر الديو الغنائي الذي يجمعه بزوجته ناريمان، ويحمل اسم «دوخناك يا فراق»، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

تفاصيل ديو رامي جمال وزوجته

ونشر رامى جمال البوستر، الذي يظهر فيه مع زوجته، وكتب: «دوخناك يا فراق، أغنية حاصلة في كل البيوت حوالينا، حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي إن الفن يبقى هوية ليها مش احتراف».

وتابع «جمال»: «عشان كده كل فترة لازم يبقى ليها تراك محترم، ووعد مني هتحبوا الأغنية أوي وهتحبوا كل الخطوات الجاية اللي مجهزها لكم، البوستر من تصوير العبقري شريف مختار، وكلمات الأغنية أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، ميعادنا يوم 7 الساعة 7، إن شاء الله».