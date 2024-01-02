انقطاع الكهرباء في شربين 4 ساعات للصيانة بالدقهلية بعد غد

أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية عن انقطاع التيار الكهربائي للصيانة الدورية يوم الخميس المقبل لمدة 4 ساعات بدءًا من الساعة الخامسة فجرا حتى الساعة التاسعة صباحا وذلك لإجراء الصيانة في محطة محولات شربين.

انقطاع التيار الكهربائي في مدينة شربين للصيانة

قال اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، في بيان إنه سيجري انقطاع التيار الكهربائي في المدينة بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء شربين وسيتم تأثر عدد من المناطق بانقطاع الكهرباء نتيجة الصيانة في شربين بأكملها ومنطقة حي السلام وقرية الشناوي وذلك يوم الخميس على مدار 4 ساعات متواصلة بدء من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة 9 صباحا.

أخذ التدابير اللازمة أثناء انقطاع الكهرباء

وناشدت رئاسة مجلس مدينة شربين، المواطنين والمصالح الحكومية وكافة المنشآت والمخابز والمستشفيات والوحدات الصحية بأخذ التدابير اللازمة أثناء انقطاع الكهرباء من أجل الصيانة الدورية في محطة محولات شربين، وتوفير بديل التغذية الكهربائية لحين عودة الكهرباء مرة أخرى، بجانب عمل صيانة لأعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات والأسلاك التالفة وتجديدها وترميم المتهالك منها حرصا على أمن وسلامة المواطنين.