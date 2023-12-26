خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى في حي الجناين بالسويس غدا

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، عن فصل التيار الكهربائي بعدد من القرى بالقطاع الريفي الواقعة في نطاق الحي، لمدة 5 ساعات، غدًا الأربعاء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للهوائي والمحولات.

مناطق فصل التيار الكهربائي بالسويس

وأصدر حي الجناين، في محافظة السويس، بياناً تضمن أن المناطق والخدمات التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بالحي هي: «قرية كبريت المفارق وتوابعها وقرية جنيفة شرق وقرية منشية جنيفة والوحدات الصحية، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات وقود السيارات»، وذلك بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء، مع إعادة التوصيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

الصيانة الدورية للهوائي والمحولات

وناشد حي الجناين في محافظة السويس أصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس ومختلف الخدمات في مناطق فصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى الانتهاء من الصيانة الدورية اللازمة، وإعادة التوصيل الكهربائي.