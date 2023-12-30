«تموين الشرقية»: ضبط كميات من السلع الغذائية قبل بيعها في السوق السوداء

نفذت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية بمركز أولاد صقر، بعدما وردت معلومات للمسؤولين بالمديرية، حول وجود مخزن لأحد التجار بناحية قرية الصوفية، يضم كميات من السلع الغذائية للاتجار والتربح منها، عن طريق بيعها في السوق السوداء.

جاءت الحملة بتوجيهات فايزة عبدالرحمن، وعبدالباسط عبدالنعيم، وكيل المديرية وبالتنسيق مع رئيس الرقابة بالمديرية محمد سعد، ومساعد وكيل المديرية السيد بلاسي، وذلك لمنع احتكار السلع الغذائية والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه.

أوضح محمد شعير، مدير عام الإدارة التموينية بأولاد صقر، رفقة فتحي البدراوي بالرقابة التموينية، أنه جرى شن حملة تموينية بقرية الصوفية بنطاق الإدارة، مشيرًا إلى ضبط كميات من السلع الغذائية، قبل التصرف فيها، فيما جرى تحرير محضر لصاحب المخزن.

ضبط زيت وسكر ومكرونة قبل بيعها بالسوق السوداء

وأضاف أنه جرى ضبط طن من السكر زنة ألف كيلو جرام، وضبط 100 كرتونة بعدد 1200 زجاجة زيت زنة 800 ملي جرام، للعبوة، وضبط 550 كيس مكرونة زنة 400 جرام للواحد، وضبط 40 كيلو جرام شاي، و15 كرتونة صابون.

أكّد مدير الإدارة، تحرير المحضر اللازم جنح أولاد صقر رقم 15673 لعام 2023، ضد مالك المخزن، بعد ضبط السلع الغذائية لديه؛ استعدادًا لبيعها في السوق السوداء والتربح منها.