أبطال وصناع «ليه تعيشها لوحدك» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

احتفل أبطال وصناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، بالعرض الخاص للعمل، المقرر طرحه في السينمات بداية من الخميس المقبل.

العرض الخاص لفيلم ليه تعيشها لوحدك

وحضر من أبطال الفيلم خالد الصاوي، شريف منير، أمينة شلباية، خالد عليش، بينما غاب محمد رضوان وسلمى أبو ضيف عن العرض الخاص.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي وهو ما ظهر خلال التريلر.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.