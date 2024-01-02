أمين الفتوى: عقوق الوالدين غير جائز ولو كانوا مشركين

رداً على استفسار متصل حول كيفية التعامل مع الأب القاسي في كل تصرفاته مع ابنه، والذي لم يهتم به طوال حياته ولم يعلمه؟ أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز عقوق الوالدين بأي حال من الأحوال، ولو كانوا «مشركين أو غير مؤمنين بالله».

هناك عقوق للأبناء من بعض الآباء

وأضاف «عبدالسميع»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «لازم نعرف أن هناك عقوق الآباء للأبناء، عندما يهمل الأب أبناءه ولا يعلمهم أو يرعاهم، ولا يغرس فيهم المبادئ».

بر الوالدين طاعة لله

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «بر الوالدين في الأساس هو طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى لو أساوا إليك أو عاملوك بشكل سيئ، فالله وحده سبحانه وتعالى من أمر ببر الوالدين على العموم، ولم يحدد البر وفقا لمعاملتهم».