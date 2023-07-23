أمين الفتوى: عدم سداد ديون الوالدين من أعظم العقوق

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تسديد ديون والدين بعد وفاتهم يُعتبر من الواجب الشرعي، لافتا إلى أن من أعظم أنواع العقوق عدم سداد ديون الوالدين.

لازم عشان يدخل الجنة نسدد ديونه

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «المفروض إن كل واحد منا عاوز إن أبوه أو أمه يدخل الجنة، فلازم عشان يدخل الجنة نسدد ديونه، وده من أهم بر الوالدين»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «دخل رجلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي علي من شيء لوالدي أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما».

سداد ديون الوالدين

واستكمل: «إنفاذ العهد بعدهما يعنى لازم أول حاجة تعملها عدم التقصير فى سداد دين أبوك أو أمك أو أخيك حتى تكون سبب فى نجاته وعدم تعرضه لعقاب الله سبحانه وتعالى».