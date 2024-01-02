الفنانة هند عبدالحليم تكشف تفاصيل انفصالها عن زوجها كريم قنديل

أعلنت الفنانة الشابة هند عبد الحليم انفصالها عن زوجها كريم قنديل، والذي تزوجته في أغسطس عام 2020، بعد خطوبة دامت لأشهر قليلة في العام نفسه.

وقالت هند في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إنّها انفصلت بشكل هادئ وراقٍ عن كريم قنديل منذ 3 أشهر، متمنية التوفيق لكل منهما في حياته القادمة، مضيفة: «قسمة ونصيب، ومفيش نصيب نكمل مع بعض».

ونشرت هند عبد الحليم تدوينة عبر صفحتها على «إنستجرام»، منذ قليل، مُرفقة بصور لها، تقول فيها: «أيام بتمشى وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنّك لوحدك إنّك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب».