هند عبد الحليم: «اتعرضت للتنمر كتير.. ونفسي أمثل في هوليوود»

حلت الفنانة هند عبد الحليم، ضيفة على برنامج «بجد في الراديو»، مع مروان يونس عبر محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن أعمالها الناجحة مؤخرًا، واتجاهها للغناء.

بداية مشوارها الفني

وقالت هند عبد الحليم، إنها بدأت مشوارها الفني بعروض على مسرح الدولة، ونالت جائزة أحسن ممثلة في المهرجان القومي للمسرح المصري عن مشاركتها في مسرحية أنتيجون، وكان عمرها آنذاك 23 عاما، وهي مسرحية غنائية موسيقية.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أنها تحب كل الأدوار التي قدمتها في مشوارها، ولكن مشاركتها في مسلسل عوالم خفية مع عادل إمام كانت الأبرز، خاصة أن الدور كان مختلفًا، والعمل مع الزعيم كان خطيرًا جدًا، وهو حلم وتحقق.

وكشفت أيضًا عن حبها الشديد لمسلسل «حكايات بنات»، وشخصية «جيدا»، التي رغم اختلافها عن شخصيتها إلا أن كواليس العمل كانت مميزة جدًا.

أحب الغناء منذ طفولتي

وتحدثت هند عبد الحليم عن ميولها الفنية منذ الصغر، وأنها كانت تعزف على البيانو وتحب أغنيات مثل أنت عمري، وأجيال ورا أجيال، وأنها تحب الغناء سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وقبل التمثيل كانت تغني في فرقة المصريين مع الموسيقار هاني شنودة.

لا أحب التنمر حتى على سبيل الفكاهة

كما كشفت هند عبد الحليم عن تعرضها للتنمر في صغرها كثيرًا، وهي من أكثر الأمور التي تضايقها في حياتها، ولا تحب التنمر حتى على سبيل الفكاهة.

وعبرت عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل بالخارج، موضحة: «أنا عاوزة أحط رجلي في هوليوود هطلع لو جالي دور صغير طبعا».

وقالت هند عبد الحليم في تصريحاتها لإنرجي، إن سعاد حسني هي الممثلة المفضلة لها، وفي الغناء تحب فيروز، ونجمها المفضل في هوليوود هو جوني ديب.