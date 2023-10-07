هند عبد الحليم عن إجرائها عملية تجميل: الإنسان ملامحه بتتغير مع مرور السنين

علقت الفنانة هند عبدالحليم، على انتقادات الجمهور لها بعد إزالتها «شامة» من وجهها عن طريق عملية تجميل، وذلك عبر توجيه رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

هند عبد الحليم ترد على الانتقادات

وكتبت هند عبدالحليم، عبر خاصية «الاستوري»، قائلة: «للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي أنا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟، هو إنتوا مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين».

وأضافت: «وهو نفسه أصلًا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش».

واستطردت هند عبدالحليم: «بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالت برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكثر وأكثر اتبسطوا».