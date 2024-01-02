دير الأنبا بولا في بني سويف يتكفل بالمصروفات الدراسية لـ116 طالبا بالمدارس والمعاهد الدينية

تكفل دير الأنبا بولا في مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، بدفع المصروفات الدراسية لـ116 طالبا وطالبة من الأسر الأولى بالرعاية بمدارس والمعهد الديني بقرية الرياضة التابعة لدائرة المركز.

سداد المصروفات الدراسية لـ116 طالبا في بني سويف

وقال القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بمركز ناصر، إن الدير تكفل بدفع المصروفات الدراسية لـ73 طالبا وطالبة من المسلمين من الأولى بالرعاية بعدد من مدارس قرية دلاص الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى 43 طالبا وطالبة بالمعهد الأزهري بالقرية، بإجمالي 116 طالبا وطالبة، بتكلفة 38 ألف و500 جنيه.

علاقات وطيدة بين المسلمين والأقباط في بني سويف

وأشار إلى أن دفع المصروفات الدراسية لعدد من طلاب المدارس في قرية دلاص يأتي امتدادا للعلاقات الطيبة مع أهالي القرية من المسلمين ومحاولة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر.

التنسيق مع القيادات الطبيعية بالقرية

وأكد وكيل دير الأنبا بولا في بني سويف، أن اختيار أسماء الطلاب جاء بالتنسيق من قبل عدد من القيادات الطبيعية بالقرية، مشيدًا بعلاقات المودة والمحبة التي تربط الدير مع أهالي القرية، ومناخ الوحدة الوطنية الذي تعيشه بلادنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.