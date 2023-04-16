محافظ بني سويف يزور ديرين في مركز ناصر للتهنئة بعيد القيامة

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، على رأس وفد كبير من التنفيذيين ورجال الدين الإسلامي، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

تهنئة عيد القيامة المجيد

وبدأت الجولة بزيارة مركز ومدينة ناصر، حيث تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس بدير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس، على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة إخوتهم لهم في العيد، وتقديرهم الكبير للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات، كما أشادوا بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال الأمن في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وسلام واستقرار.

عيد القيامة هو فرحة للجميع

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن عيد القيامة بمثابة عيد لكل الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، مؤكدا أن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قداس عيد القيامة

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، شهد مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، بحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ.