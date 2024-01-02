مفاجأة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بالإسكندرية.. ساعة واحدة بـ250 منطقة

كشف الجدول الرسمي الخاص بخطة تخفيف أحمال الكهرباء بمواعيدها الجديدة في الإسكندرية الذي يتم تطبيقه غدا الأربعاء، تقليص مدة قطع الكهرباء لساعة واحدة فقط في عدد كبير من مناطق الإسكندرية على مستوى المدينة الساحلية بدءا من المنتزه شرق مرورا بوسط وصولا إلى غرب والساحل الشمالي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المناطق التي سيتم تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية لمدة ساعة واحدة فقط وفقا للجدول الرسمي.

250 مكان لمدة ساعة واحدة فقط

وتبين من الجدول الرسمي لشركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، إنه سيتم تخفيف الأحمال عن 250 مكانا لمدة ساعة واحدة فقط يوميا، وذلك من الساعة الرابعة حتى الخامسة.

سبب تخفيف الكهرباء ساعة واحدة في الإسكندرية

وقال مصدر مسؤول في شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية لـ«الوطن»، إن سبب قرار تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة في 250 مكانا جاء نتيجة أن استهلاك تلك المناطق قليل من الأحمال في المعتاد، وهو ما سهل اتخاذ القرار بأن يكون الانقطاع لمدة ساعة واحدة فقط.