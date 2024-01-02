إطلاق 21 مركب صيد في البرلس بتكلفة 16 مليون جنيه

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن فجر يوم غدٍ الأربعاء سوف يطلق 21 من مراكب الصيد الجديدة بسواحل البرلس، بالإقليم، موضحا أن مراكب الصيد تنطلق لأول مرة، وذلك للعمل بمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، بالمحافظة.

تكلفة مراكب الصيد الجديدة بـ16 مليون جنيه

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن تلك مراكب الصيد الجديدة، قد بلغت تكلفتها بواقع 16 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إطلاق مراكب الصيد الجديدة سوف تكون بمعرفة جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن إطلاق الدفعة الثالثة، وذلك مع بداية العام الجديد 2024.

مهنة الصيد مصدر رزق الآلاف من الصيادين بالبرلس

وأشار إلى أن مهنة الصيد في سواحل محافظة كفر الشيخ، تعد مصدر الرزق الرئيسي لأكثر من 65 ألف صياد، من أبناء مدن مطوبس، وسيدي سالم، والبرلس، وبلطيم، والتي تعد مصدر الدخل لهم ولأسرهم منذ عشرات السنين، لافتا أن مهنة الصيد بالمحافظة، تعد ميراث الآباء والأجداد بتلك المهنة المهمة.