ضبط 8500 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 8500 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، بدائرة مركز مطوبس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية، والرقابة على الأسواق.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وبقيادة إيمان النحراوي، نائب رئيس المركز والمدينة، وعبدالفتاح حسام الدين، مدير إدارة تموين مطوبس.

ضبط 8500 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي

وجرى ضبط 8500 طن ملح طعام لدى إحدى شركات تعبئة المواد الغذائية غير صالح للاستهلاك الآدمي بمطوبس، وتم مصادرة كمية الملح المضبوطة بمعرفة الحملة الرقابية والتحفظ عليها وتحرير محضر بالمخالفة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، لتحقيق الدور الرقابي علي الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.