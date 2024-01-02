«مياه كفر الشيخ»: منح شهادة المأمونية لمحطة الكشلة بدسوق

أعلن اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، استلام شهادة اعتماد مأمونية نظام الإمداد بمياه الشرب لمحطة مياه الكشلة بدسوق المرشحة «الإصدار الثاني»، والمعتمدة من وزارة الصحة والسكان وجهاز التنظيم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

محطة مياه الكشلة حصلت على المأمونية لأول مرة في عام 2012

وأشار رئيس الشركة، في بيان له، إلى أنّ محطة مياه الكشلة بدسوق هي المحطة الأولى في كفر الشيخ التي حصلت على المأمونية في عام 2012، ويتم تجديدها تباعا مما يُشير إلى نوعية المياه المأمونة المنتجة من محطة الكشلة المرشحة.

مأمونية نظم الإمداد بالمياه

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أهمية ملف المأمونية، والالتزام بالإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطة في توقيتاتها المحددة، لافتاً أنّ مأمونية نظم الإمداد بالمياه وتداول الصرف الصحي هو عمل استباقي يضمن التشغيل السليم وجودة العمليات وهو عمل تشاركي بين كافة الجهات.