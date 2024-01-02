تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركزي «كفر الشيخ، ودسوق»، خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها مجالس المدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بدسوق

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قيراط و6 أسهم بقري «محلة دياي، وشباس الملح، وأبو مندور»، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها فدان و7 قراريط، بجانب المتخللات، بنطاق قرية أريمون، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

رصد حالات البناء المخالف والعشوائي

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكل الجهات المعنية.