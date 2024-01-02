على الهواء.. أسامة كمال يقدم شهادته لـ«العدل الدولية» ضد جرائم إسرائيل

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يقدم شهادته لمحكمة العدل الدولية، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية لشعب فلسطين، مشددًا على أن المجازر الإسرائيلية تسببت في إبادة جماعية وقتل 22 ألف شخص.

أضاف «كمال»، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، والمُذاع على قناة «dmc»: «أشهد أنا المواطن المصري أسامة كمال، أن هناك 58 ألف مصاب في غزة، وكل سكان القطاع، تحولوا لنازحين في ظروف صحية سيئة».

وتابع الإعلامي أسامة كمال: «أنا شاهد على حرب غزة بصفتي الإعلامية، وأؤكد أن أكثر من 50 ألف امراة حامل تحت تهديد الجوع والعطش في مراكز الإيواء بغزة، منهم من تعرضوا للإجهاض بسبب النزوح أو السير لمسافات طويلة والاعتداء المباشر ووفاة الأطفال الخُدج، بعد استهداف المستشفيات وقطع الوقود عنها».

وأشار إلى أنه «كشاهد على حرب غزة»، فإنَّ أطفال غزة يتعرضون لجريمة مكتملة الأركان، و«الخارجية الفلسطينية» تطالب بتسليم رضيعة بعد اختطافها من قبل القوات الإسرائيلي، مشددًا على أن هناك 700 ألف طفل في غزة نزحوا من منازلهم.