بلجيكا تسحب الجنسية من طفل فلسطيني.. السر في حرب غزة

يواجه أهالي غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حرب إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيتها الآلاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ودمرت العديد من المباني والمدارس بالإضافة إلى المستشفيات، ما جعل الحياة شبه منعدمة في القطاع.

لم تكن الحرب على أهالي غزة بالداخل فقط، ولكن أيضا يواجه العديد من الفلسطينيين اللاجئين في الدول الأجنبية صعوبات عديدة، ربما تدمر مستقبلهم، كان من بينهم الأب الفلسطيني عدنان أبو صبحي الذي يعيش في بلجيكا، إذ قامت السلطات البلجيكية بحسب الجنسية من طفله الصغير الذي يدعى «حمزة» و يبلغ من العمر عامًا واحدًا: «بعد لما حصلت الحرب على غزة السلطات البلجيكية سحبت من ابني الجنسية بتاعته وكل البيانات اتمسحت من على جهاز الكمبيوتر»، وفقا لمقطع فيديو نشره موقع «FRANCE 24».

حزن الأب على مستقبل طفله

علامات الحزن والقلق كانت تسيطر على الأب الفلسطيني، خلال ظهوره في مقطع الفيديو خوفا على مستقبل طفله الذي أصبح بلا هوية : «اللاجئ مجبر يرجع على بلده عشان يسجل ابنه الولد اللي انسحبت منه الجنسية ولا بيعرف يحصل على الجنسية الفلسطينية، بسبب الحرب ولا يقدر يحافظ على الجنسية البلجيكية».

حصل الطفل الفلسطيني «حمزة» على حق المواطنة البلجيكية منذ ولادته في بلجيكا كما ينص القانون الخاص بالأشخاص عديمي الجنسية، ولكن السلطات أبلغت الأسرة أن هذا الحق قد ألغي بعد الحرب في غزة.

سحب الجنسية البلجيكية

أثار هذا الفعل الذي قامت به السلطات غضب الكثيرون في بلكيجا، إذ قال أحد المحامين في بلجيكا، أن سحب الجنسية البلجيكية أمر خاطئ وهذه التعليمات القانونية غير منطقية على الطلاق، لأن بمجرد سحب الجنسية من هؤلاء الأطفال يصبحوا مهاجرين غير شرعيين.

وعلى الجانب الأخر قالت «نيكول دومور»، وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، أن لا توجد سياسة جديدة في هذا الشأن إذ كان تبادل المعلومات حول الجنسية يحدث أيضا قبل الحرب الحالية.