وكيل «زراعة كفر الشيخ»: إنتاج 41 ألف طن كوسة خلال يومين

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، عن إنتاجية محصول الكوسة الخضراء، المنزرعة بالشريط الساحلي الأخضر، والتي بلغت نحو 41 ألف طن، وذلك خلال يومين.

إنتاجية وفيرة وخضراوات آمنة

وأضاف «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محصول الكوسة ضمن العروة الثانية يحقق إنتاجية كبيرة تصل لنحو 14 طنا لكل فدان، ما يؤدي إلى سد احتياجات الأسواق بالإقليم، وتوفير كميات كبيرة للمحافظات المجاورة.

زراعة 3300 فدان كوسة في كفر الشيخ

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الكوسة الخضراء في محافظة كفر الشيخ نحو 3300 فدان، ويبلغ سعر الكيلو في الحقل 5 جنيهات.