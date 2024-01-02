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أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في كفر الشيخ.. الأسعار تبدأ من 40 جنيها

كتب:

خير الله فؤاد
04:04 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
بيع ملابس بالكيلو في كفر الشيخ

بيع ملابس بالكيلو في كفر الشيخ

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، عن أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في محافظة كفر الشيخ، والتي تعد إحدى آليات الشراء المميز للملابس دون أي عناء يذكر.

أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في محافظة كفر الشيخ

وأوضح «حاتم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو فى محافظة كفر الشيخ، تعد من الأمور المميزة التي توفر الكثير من المال لصالح الأسرة الأشخاص، والتي تكون كالتالي:

- منطقة الهضبة بوسط مدينة بلطيم، بكفر الشيخ.

- الشارع الرئيسي بوسط مدينة الرياض، بكفر الشيخ.

- شارع المستشفي بوسط مدينة الحامول، بكفر الشيخ.

أماكن بيع الملابس الشتوية

وأشار إلي أن أماكن بيع الملابس الشتوية بالكيلو في محافظة كفر الشيخ، تعتبر ميزة تسوق جيدة توفر جميع مستلزمات الملابس للأسر بالمحافظة، مشيرا أن سعر كيلو الملابس في كفر الشيخ، تبدأ من 40 حتى 300 جنيه، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين في شتي ربوع المحافظة.

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