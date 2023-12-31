«زراعة الإسكندرية» تكشف تفاصيل إنشاء مشروع لزيادة إنتاج الطماطم المصنعة في مصر

كشف الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، تفاصيل المركز الخدمي لسلسلة قيمة الطماطم المزمع إنشاؤه بالكلية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبدعم كامل من الجامعة، وبمشاركة الخبراء من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وقسم علوم وتقنية الأغذية وقسم الخضر بالكلية.

وقال «بهي الدين» في بيان اليوم، إن عمر المشروع حتى الآن حوالي 30 شهرا، ومن المتوقع افتتاحه خلال الأشهر القادمة.

زيادة كمية الطماطم المصنعة بمصر

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز خدمي لسلسلة قيمة الطماطم داخل جامعة الإسكندرية للتدريب على عمليات تصنيع الطماطم وزيادة كمية الطماطم المصنعة بمصر التي لا تزيد حتى الآن عن 3 إلى 4% من كمية الإنتاج التي تبلغ حوالي 8 إلى 9 ملايين طن سنويا.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها كلية الزراعة بالشاطبي للمزارعين والمنتجين والمهتمين بمشروع سلسلة قيمة الطماطم، بحضور ساسو بودليسنيك سفير دولة سلوفينيا بالقاهرة، وممثلي هيئة اليونيدو بالقاهرة.

زيادة المشاركة الاقتصادية في سلسلة قيمة الطماطم

وأعرب سفير دولة سلوفينيا في كلمته عن فخره بدعم التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر، موضحاً أن مشاركة دولته في إنشاء مركز تعليم وخدمة لسلسلة قيمة الطماطم تأتي في إطار التزامهم السابق بإنشاء مشتل متطور تكنولوجياً بمنطقة النوبارية.

ولفت السفير أن التعاون التنموي يعد جزءًا هامًا من السياسة الخارجية لسلوفينيا، حيث تساهم في تحقيق تنمية عالمية أكثر توازناً وعدالة، كما تركز دولته على المساواة بين الجنسين وحماية البيئة باعتبارهما القضيتين الشاملتين لمشروعاتهم، بما في ذلك هذا المشروع، الذي يهدف إلى عدة أمور منها زيادة المشاركة الاقتصادية والمستدامة للمرأة في سلسلة قيمة الطماطم، والتي تعد من أهم محاصيل الخضروات في مصر، وكذلك الحال في سلوفينيا.

وفي نهاية اللقاء قدم عميد الكلية درع الكلية للسفير السلوفيني، ثم اصطحبت الدكتورة هبة صبري وكيل كلية الزراعة جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السفير في جولة تفقدية لصالة التصنيع «المركز الخدمي» بقسم علوم وتقنية الأغذية وبعض أقسام الكلية المختلفة، للتعرف على الأنشطة المختلفة بالكلية.