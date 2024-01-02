RSV يهدد إسرائيل.. انتشار سريع لفيروس جديد بين الأطفال

لم تفق دولة الاحتلال الإسرائيلي، من حالة التوتر والرعب التي عاشتها في شهر ديسمبر الماضي، جراء انتشار فيروس غامض بين أطفال إسرائيل يستهدف الجهاز التنفسي، إلا وأثيرت مخاوف جديدة بشأن انتشار فيروس RSV التنفسي.

فيروس جديد في إسرائيل

ووفق بيان صادر عن هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، فإن معطيات تشير الى ازدياد ملحوظ بعدد الحالات المصابة بالفيروس، والتي تستوجب احتجاز الأطفال المصابين به في المستشفيات، حيث يتسبب في التهاب القصيبات الهوائية.

الهيئة اعترفت بوجود ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، والتي تستوجب نقل الأطفال إلى المستشفيات، مؤكدة أنّ مستشفى «شيبا» الكبير في إسرائيل سجل ارتفاعا في منحنى الإصابات خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.

مستشفى شيبا سجل إصابة 11 طفلا ورضيعا في شهر أكتوبر الماضي، و29 طفلا في نوفمبر، و73 طفلا في ديسمبر، وإن هذه الزيادة تستوجب دخول المصابين المستشفى، بعد تطور حالتهم الصحية ووصولها إلى مرحلة ضيق التنفس.

فيروس ينتشر بين أطفال إسرائيل

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، فإنّ المصابين بالفيروس يعانون من أعراضٍ خفيفة في البداية تبدأ بسيلان الأنف لكنها تصل إلى ضيق في التنفس وانخفاض في اليقظة وصعوبة في تناول الطعام، ما يستوجب دخولهم المستشفى، وهو ما تناقش لجنة سلة الأدوية، سبل علاجه من خلال تطوير لقاح جديد يثبت نجاحه في خفض حالات التسرير للمرضى بهذا الفيروس.

لم يكن الفيروس المخلوي التنفسي، هو الوحيد المنتشر بين أطفال إسرائيل، ففي شهر ديسمبر الماضي، انتشر فيروس البارفو B19 وهو طفح جلدي يظهر على خدود الأطفال هناك، وفق ما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».