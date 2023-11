بفيديو عنصري.. أطفال إسرائيل يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل

تعمل إسرائيل على تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولم تكتفِ بالهجوم عبر جيش الاحتلال فقط، بل دعت أطفال الاحتلال إلى أداء أغنية تدعو لإبادة الفلسطينيين جميعا من قطاع غزة، وإذاعت هيئة البث العبرية (كان) هذه الأغنية عبر صفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».

الأغنية كشفت عن وجه إسرائيل القبيح التي تربي أطفالها على الكراهية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتم قصف أطفاله ونسائه وشيوخه منذ 45 يوما بشكل متواصل دون أي هدنة في ظل امتداد القصف للمخابز والمستشفيات والمدارس ومختلف الأهداف المدنية في اختراق كامل لكل المعاهدات الدولية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الأغنية لصاحبها الناشط الإسرائيلي المتطرف عوفر روزنباوم، المعروف بدعمه لحكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتشددة، وتقول كلماتها «طائراتنا تمزق غزة أشلاء وإربا وجيشنا يعبر الحدود، في السنة القادمة لن نبقي هناك شيئا وسنعود آمنين إلى بيوتنا، وخلال عام سنبيدهم جميعاً ونعود بعدها لحراثة وزراعة حقولنا»، في ممارسة عنصرية وتميز ضد الشعب الفلسطيني وترويج لفكرة قتل الفلسطينيين بدم بارد.

وبعد الهجوم الواسع على كلمات الأغنية العنصرية ضد الفلسطينيين لجأت الإذاعة الإسرائيلية إلى حذف الأغنية التي نشرها عدد كبير من الأشخاص في الغرب، منتقدين خطاب الكراهية الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته والذي بدأ بحديث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، في أول أيام الحرب الإسرائيلية على غزة 2023 وقال: «نحن نحارب حيوانات على هيئة بشر» في كلمات أفصحت عن أسوأ وجهة للقادة الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

Israeli children sing to “annihilate everyone” in Gaza in GENOCIDAL war anthem.



Reminds me of the Ukrainian kids who attended Azov Nazi summer camps.

