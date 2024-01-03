ضبط 850 كيلوجرام فول فاسد في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوي، حملة تموينية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ضبط مخزن مواد غذائية به سلع فاسدة

‏وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية ببرج العرب به سلع غذائية عليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية لها، وجرى التحفظ على 30 جوال فول حصي زنة الواحد 20 كيلوجراما بإجمالي 600 كيلوجرام.

كما جرى ضبط 17 جوال فلفل أحمر مطحون زنة الواحد 25 كيلوجراما بإجمالي 425 كيلوجراما غير مدون عليها بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج وعليها علامات فساد ظاهري، فضلا عن 10 أجولة فول مدشوش زنة الواحد 25 كيلوجرام بإجمالي 250 كيلوجراما عليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية ووجود ثقوب نتيجة وجود السوس.

تعليمات بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لضبط ومتابعة مخازن المواد الغذائية.