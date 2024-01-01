أرباح بقيمة 300 ألف جنيه خلال 24 ساعة لهذا النوع من الاستثمار.. أبرز التفاصيل

تعتبر الشهادات الإدخارية من أكثر الأوعية الاستثمارية أماناً للمواطنيين، والتي يكون لها عائد بدوريات صرف متنوعة، منها المدفوعة مقدماً، والتي يحتاجها البعض عندما يرغبون في أموال نقدية على الفور، ويقدم بنك التنمية الصناعية هذا النوع من الشهادات، التي يطلق عليها اسم شهادة «اختيارك».

يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك بعائد 39.14% مدفوع مقدماً، ويمكن الحصول على الأرباح خلال 24 ساعة من الشراء، أي أن صاحب شهادات بمبلغ 800 ألف جنيه، يمكنه الحصول على عائد يصل إلى 315 ألف جنيه في اليوم التالي للشراء.

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أهم المعلومات عن شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر يناير 2024.

- الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه للمرة الأولى، يمكن زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه، وبدون حد أقصى.

معلومات عن شهادة اختيارك

- الأفراد المصريين أو الأجانب من لهم حق شراء الشهادة.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر عليها، مع خصم مبلغ يتم تحديده وفقاً لسعر الاسترداد في البنك.

- يمكن الاقتراض بنفس عملة الشهادة من البنك، في حدود 50% من القيمة الأسمية للشهادة.