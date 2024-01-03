مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة.. ساعتين لكل منطقة «ليل ولا نهار؟»

زفت الحكومة بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، ومن المقرر أن تُطبق إجراءات جديدة في هذا الشأن بداية من اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يناير الجاري 2024، مُفسرة الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة لمراعاة امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أعلنت تفاصيلها وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

بشأن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، استجابت الحكومة لطلبات نواب البرلمان والمواطنين، وقررت الآتي:

- تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية.

- عدم انقطاع الكهرباء ليلاً.

- الإجراءات جاءت لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.

- تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

- بدء الإجراءات الجديدة اليوم الأربعاء.

- ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

- تخفيف الأحمال لكل منطقة ساعتين.

- تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

جاءت هذه القرارات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضر كل من، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمود النقيب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس ياسين محمد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.