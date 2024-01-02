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فصل الكهرباء عن عدة مناطق في حي الجناين بالسويس للصيانة.. اعرف المواعيد

كتب:

حمدي عبد الله
11:08 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
فصل التيار الكهربائي - تعبيرية

فصل التيار الكهربائي - تعبيرية

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي، لمدة 5 ساعات، الأربعاء 4 يناير الجاري، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمحولات والهوائي، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الجناين.

مناطق فصل خدمة التيار الكهربائي

وذكر حي الجناين بمحافظة السويس، في بيان، أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بالقطاع الريفي  بالحي هي منطقة المشروع  وتوابعها والوحدات الصحية، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم، على أن يتم إعادة التوصيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

أعمال الصيانة الدورية للمحولات

وناشد حي الجناين المستشفيات والمدارس وأصحاب المخابز ومختلف الخدمات الواقعة في المناطق التي تشهد فصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، وتشغيل المحولات البديلة، حتى عودة التيار مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية اللازمة.

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